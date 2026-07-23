Gümüşova'da Yaşlıyı Dolandıran Şüpheliler Tutuklandı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde jandarma yalanıyla yaşlı bir vatandaşı dolandıran şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde 80 yaşlarındaki bir vatandaşın kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan şahıslarca kandırılarak iki adet bileziği alındı. Olayın ihbar edilmesinin ardından Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmalar, güvenlik incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştığı belirlenen şüpheliler kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden ele geçirilen iki adet bilezik ise sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların benzer dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları istenirken, kamu görevlisi kimliği kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ve güvenlik birimlerine bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı. - DÜZCE