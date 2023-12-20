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Güney Afrika'da orman yangını: 5 itfaiyeci yaralandı - Son Dakika
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Güney Afrika'da orman yangını: 5 itfaiyeci yaralandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'un güneyinde çıkan orman yangınında 5 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi. Yangına müdahale için 300'den fazla itfaiyeci ve 3 helikopter görevlendirildi. Alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle riskli bölgelerdeki yerleşim alanları tahliye edildi.

Güney Afrika\'da orman yangını: 5 itfaiyeci yaralandı
20.12.2023 - 13:45,
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde çıkan orman yangınında 5 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'un güneyinde yer alan Simon's Town'da orman yangını çıktı. İki gündür devam eden yangına 300'den fazla itfaiyeci ile 3 helikopterin müdahale ettiği, alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle riskli bölgedeki yerleşim alanlarının tahliye edildiği öğrenildi. Simon's Town'a giden ana yol ulaşıma kapatıldı.

Cape Town itfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse yaptığı açıklamada, yaralanan 5 itfaiyeciden ikisinin hastaneye kaldırıldığını, kasabanın yakınlardaki bir donanma üssünde yer alan bir binanın hasar gördüğünü söyledi. - CAPE TOWN

Kaynak: İHA
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