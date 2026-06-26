Güney Kore, 500 Bin İHA Savaşçısı Yetiştirecek - Son Dakika
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Güney Kore, 500 Bin İHA Savaşçısı Yetiştirecek

Güney Kore, 500 Bin İHA Savaşçısı Yetiştirecek
26.06.2026 11:55
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Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı 500 bin İHA savaşçısı eğitecek ve 60 bin İHA üretecek.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı 500 bin "İHA Savaşçısı" yetiştireceğini açıkladı.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı koymak için insansız hava aracı ve insansız hava aracı karşıtı yeteneklerini hızla genişletiyor. Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore'nin bu kapsamda 500 bin "İHA savaşçısı" yetiştireceği ve on binlerce İHA sisteminin ön cephe birliklerine dağıtacağı kaydedildi. Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, 2029 yılına kadar ordu, donanma, hava kuvvetleri ve deniz piyadeleri genelinde konuşlandırılmak üzere 60 bin insansız hava aracı üretmeyi planladığını ve bunların yaklaşık 11 bininin 2026'da hizmete gireceğini bildirdi.

Sistemlerin tüm hizmet birimlerine verileceğini ve insansız hava araçlarının bireysel askerler için standart bir unsur haline getirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Ahn Gyu-back, "İnsansız hava araçları artık sınırlı sayıda birim tarafından kullanılan bir ekipman değil, evrensel bir savaş aracı olmalı" dedi Güney Koreli Bakan, dronların askerler tarafından "ikinci bir kişisel silah" gibi kullanılmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Güvenlik endişelerine yanıt olarak sistemlerin yapımında Çin parçaları yerine yüzde 100 yerli üretim bileşenlere güveneceklerini söyleyen Gyu-back, "Büyük sayılarda kullanılan düşük maliyetli insansız hava araçları, savaşın doğasını temelden değiştiriyor" ifadelerini kullandı. Bakan Gyu-back, Kuzey Kore'nin de insansız sistemleri geliştirdiğini ve Güney'deki askeri ve sivil tesislere yönelik tehditleri artırdığını belirtti. - SEUL

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kuzey Kore, Güney Kore, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Kore, 500 Bin İHA Savaşçısı Yetiştirecek - Son Dakika

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