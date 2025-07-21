Güney Kore\'de Sel Felaketi: 18 Ölü, 9 Kayıp

Güney Kore'de geçen hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken, kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Güney Kore, Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu da ağırlaşıyor. Güney Kore İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre; ülkenin farklı kesimlerinde meydana gelen sel baskınları ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, 9 bin 887 hanede yaşayan 14 bin 166 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı. En az bin 999 kamusal yapı ile 2 bin 238 özel mülkte maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Şiddetli yağışlar hayatı felç etmişti

Güney Kore'nin orta kesimlerinde 4 gün boyunca etki gösteren şiddetli yağışlar hayatı felç etmişti. Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, kara ve demiryolu ulaşımında aksamalar ve sefer iptalleri yaşanmıştı. Bazı bölgelerde ise geçici elektrik kesintileri meydana gelmişti. Binlerce kişi sel ve toprak kayması riski nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edilmişti. - SEUL