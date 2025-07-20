Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar: 10 Ölü, 9 Kayıp

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınları ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, haber alınamayan kişi sayısı ise 9'a yükseldi.

Güney Kore'nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları ve toprak kaymalarının bilançosu ağırlaştı. Güney Kore İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Yangın Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, sel felaketinde can kaybı 6'sı Güney Gyeongsang eyaletindeki Sancheong bölgesinde olmak üzere 10'a yükseldi. Diğer can kayıyplaının ise Gyeonggi eyaletindeki Osan şehri ile Güney Chungcheong eyaletindeki Seosan ve Dangjin şehirlerinden bildirildiği aktarıldı.

Sel felaketinde haber alınmayan kişi sayısı 9'a yükseldi. Güney Gyeongsang eyaletindeki Sancheong bölgesinde 7, Güney Jeolla eyaletindeki Gwangju şehrinde 2 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Şimdiye dek 58 kişinin kurtarıldığı Sancheong'da arama-kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtilirken, ölü sayısının artabileceği aktarıldı. Bin 920 su baskını, toprak kayması ve kamu malı hasarı tespit edildiği, bina ve tarım arazileri dahil 2 bin 234 özel mülkte ise maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Ülke genelinde tahliye edilen kişi sayısının 12 bin 921'e ulaştığı açıklandı.

Güney Kore şiddetli yağışlara teslim olmuştu

Güney Kore'nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde 4 gün boyunca etki gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti. Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalar yaşanmıştı. Bazı bölgelerde ise geçici elektrik kesintileri yaşanmıştı. - SEUL