Güney Kore\'de Tecavüz Girişiminde Bulunan Zanlıya Ömür Boyu Hapis Cezası

Güney Kore'de mahkeme, geçtiğimiz yıl Seul'de bir yürüyüş parkurunda tecavüz girişiminde bulunduğu kadını boğarak öldüren zanlıya ömür boyu hapis cezası verdi.

Güney Kore'de mahkeme, tecavüz cinayetinden yargılanan sanığın davasında kararını verdi. Seul yakınlarındaki Sillim bölgesinde bulunan yürüyüş parkurunda geçtiğimiz yıl 30'lu yaşlardaki bir ilkokul öğretmenine tecavüz girişiminde bulunan ve boğarak ölümüne neden olan 31 yaşındaki Choi Yun-jong, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi heyeti kararında sanığın öldürme niyetiyle eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, kamuya açık bir yerde kadınları rastgele hedef alan bu tür suçların tekrarlanmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Masum bir insan hayatını kaybettikten ve yaslı ailesi onarılmaz acılar yaşadıktan sonra zararı telafi etmenin bir yolu yoktur" denilen kararda, sanık Choi'nin sonsuza dek toplumdan soyutlanması gerektiği ifade edildi.

Kan donduran detaylar ortaya çıkmıştı

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan ve Güney Kore gündemini sarsan olayda Choi Yun-jong rastgele seçtiği 30'lu yaşlardaki bir ilkokul öğretmenine saldırmış, tecavüz girişiminde bulunan Choi kurbanını öldüresiye darp etmişti. Olay yerinde bilinci kapalı olarak bulunan kadının, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yapılan otopside kurbanın boğularak yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Sanık Choi'nin bilgisayarında ve cep telefonunda yapılan incelemelerde internette "muşta" aradığı, cinsel saldırı ve cinayet ile ilgili makaleler okuduğu ortaya çıkmıştı. Tecavüz girişimi suçunu kabul eden Choi, cinayet suçlamasını reddederek sadece kurbanın ağzını kapatmaya çalıştığını iddia etmişti. - SEUL