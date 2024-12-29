Güney Kore'de Uçak Kazası: 124 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güney Kore'de Uçak Kazası: 124 Ölü

Güney Kore\'de Uçak Kazası: 124 Ölü

Muan Havalimanı'nda inmeye çalışan uçak, pistten çıkarak duvara çarptı. 124 kişi hayatını kaybetti.

29.12.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpmasıyla sonuçlanan kazada can kaybı 124'e yükseldi. Uçağın piste sert bir iniş gerçekleştirdikten sonra alev topuna döndüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpmasıyla sonuçlanan kazaya dair detaylar netleşmeye başladı. Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada olay yerinde 124 cansız bedene ulaşıldığı belirtilirken, cesetlerin havalimanında kurulan geçici bir morga kaldırıldığı aktarıldı. Sağ olarak kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Kazanın nedenine dair farklı iddialar gündeme geldi

Güney Kore basını, uçağın bir kuş sürüsüne çarpması nedeniyle iniş takımlarının açılamadığını iddia ederken, bazı görgü tanıklarının ise inişten önce uçağın sağ motorundan dumanların çıktığını dile getirdiği aktarıldı. Kaza anına ait görüntülerde de uçağın burnu havada bir şekilde sert bir iniş gerçekleştirdikten sonra pist bitimindeki duvara çarptığı ve alev topuna döndüğü görüldü.

Özel afet bölgesi ilan edildi

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, Muan Uluslararası Havalimanı'na ev sahipliği yapan Güney Jeolla eyaletinin Muan ilçesini özel afet bölgesi ilan ettiklerini duyurarak tüm ilgili kurumların kaza sonrası süreçte işbirliği yapacağını ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gereken tüm desteğin verileceğini söyledi. "Bu kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum" diyen Choi, "Hayatını kaybedenler için dua ediyor, yaslı ailelere en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, yerel saat ile 09.07'de Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Kaza sırasında uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu açıklanmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Havacılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Dünya, seul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Uçak Kazası: 124 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
21:17 Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
15:24 Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
14:59 Fernado Muslera’ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 10:15:18. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Uçak Kazası: 124 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.