Güney Kore'de Uçak Kazası: 177 Ölü

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Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarptığı kazada can kaybı 177'ye yükseldi.

Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta hayatını kaybedenlerin sayısı 177'ye yükseldi. Kazadan sağ kurtulan 25 ve 33 yaşlarındaki 2 erkek kabin görevlisinin hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Şu ana kadar hayatını kaybeden 22 kişinin kimliğinin tespit edilebildiğini bildiren Güney Koreli yetkililer, uçak kazasında sağ kurtulan 2 kişi dışında uçakta bulunanların tamamının hayatını kaybettiği üzerinde duruyor. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen bin 500 acil durum personelinin ise olay yerindeki çalışmalarını sürüyor.

Muan Uluslararası Havalimanı pistinin 1 Ocak saat 05.00'e kadar hava trafiğine kapatıldığı açıklanmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanından taziye mesajı

Güney Kore'nin görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Güney Kore'de 2022 yılında meydana gelen bir diğer uçak kazasında Air China tarafından işletilen bir yolcu uçağının Busan kenti yakınlarındaki bir tepeye çarpması sonucu 129 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralanmıştı. - SEUL