Güney Kore'de Uçak Kazası: 177 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güney Kore'de Uçak Kazası: 177 Ölü

Muan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında can kaybı 177'ye yükseldi, 2 kişi kurtuldu.

29.12.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarptığı kazada can kaybı 177'ye yükseldi.

Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta hayatını kaybedenlerin sayısı 177'ye yükseldi. Kazadan sağ kurtulan 25 ve 33 yaşlarındaki 2 erkek kabin görevlisinin hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Şu ana kadar hayatını kaybeden 22 kişinin kimliğinin tespit edilebildiğini bildiren Güney Koreli yetkililer, uçak kazasında sağ kurtulan 2 kişi dışında uçakta bulunanların tamamının hayatını kaybettiği üzerinde duruyor. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen bin 500 acil durum personelinin ise olay yerindeki çalışmalarını sürüyor.

Muan Uluslararası Havalimanı pistinin 1 Ocak saat 05.00'e kadar hava trafiğine kapatıldığı açıklanmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanından taziye mesajı

Güney Kore'nin görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Güney Kore'de 2022 yılında meydana gelen bir diğer uçak kazasında Air China tarafından işletilen bir yolcu uçağının Busan kenti yakınlarındaki bir tepeye çarpması sonucu 129 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralanmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Havacılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Dünya, Kaza, seul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore'de Uçak Kazası: 177 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Uçak Kazası: 177 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.