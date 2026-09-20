Güney Kore Genelkurmayı, Kuzey Kore'nin Wonsan'dan 1 balistik füze fırlattığını bildirdi - Son Dakika
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Güney Kore Genelkurmayı, Kuzey Kore'nin Wonsan'dan 1 balistik füze fırlattığını bildirdi

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin yerel saatle 15.00 sıralarında Wonsan'dan Doğu Denizi'ne 1 balistik füze fırlattığını açıkladı. Japonya, füzenin MEB dışına düştüğünü ve gemilere hasar vermediğini bildirdi; Başbakan Takaichi tedbir talimatı verdi.

Kuzey Kore ordusu, Wonsan bölgesinden Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine bir balistik füze fırlattı.

Kuzey Kore'den Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin yerel saatle 15.00 sıralarında Kuzey Kore'nin Wonsan bölgesinden Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine 1 adet balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzenin uçuş menzili ve ulaştığı irtifa gibi detayları belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı aktarılarak, "Ordumuz, muhtemel yeni füze denemelerine karşı tetiktedir ve Güney Kore, ABD ve Japonya ile bilgi paylaşımı yaparak teyakkuz duruşunu sürdürmektedir" denildi.

Japonya da teyakkuza geçti

Kuzey Kore'nin füze denemesi Japonya hükümeti tarafından da doğrulandı. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, balistik olduğu değerlendirilen füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düştüğü kaydedildi.

Japonya Sahil Güvenlik Teşkilatı ise fırlatılan füzenin bölgedeki gemiler üzerinde herhangi bir hasara yol açmadığını açıkladı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de kurmaylarına Pyongyang'ın son denemesine ilişkin detaylı bilgi toplama ve gerekli tüm tedbirleri alma talimatı verdi.

Kuzey Kore son füze denemesini 12 Eylül'de yapmıştı

Kuzey Kore son olarak 12 Eylül'de ülkenin Wonsan bölgesinden Japon Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı. Deneme, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bölgede gerçekleştirdiği ortak "Freedom Edge" tatbikatına karşı gözdağı olarak yorumlanmıştı.

Kaynak: İHA
Genelkurmay BaşkanlığıGüney KoreKuzey KoreGüvenlikPolitika3. SayfaJaponyaSavunmaDünyaSon Dakika

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