Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlattığını açıkladı - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlattığını açıkladı

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Wonsan bölgesinden Doğu Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi. Füzeler yaklaşık 250 kilometre uçarak denize düşerken, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın sona eren 5 günlük ortak tatbikatının ardından gelen deneme gözdağı olarak yorumlandı.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore'den Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik endişelerini artıran bir hamle daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Yerel saatle 05.20 sıralarında Wonsan bölgesinden ateşlenen füzelerin yaklaşık 250 kilometre uçtuktan sonra denize düştüğü aktarılan açıklamada, "Ordumuz, ABD ortaklığındaki savunma duruşu çerçevesinde Kuzey Kore'nin hareketlerini yakından izlerken, her türlü provokasyona ezici bir yanıt verebilecek şekilde teyakkuzda olmayı sürdürmektedir" denildi. Kuzey Kore'nin son silah testine ilişkin incelemelerin Japonya ile bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere sürdüğü vurgulandı. Güney Koreli uzmanlar, Pyongyang yönetiminin Hwasong-11 tipi balistik füzeler ile 600 milimetrelik çoklu roketatar sistemlerini arka arkaya test etmiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Düşmanlarına gözdağı" olarak yorumlandı

Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Jeju adası açıklarındaki sularda gerçekleştirdiği ve dün sona eren 5 günlük ortak "Freedom Edge" tatbikatının ardından gelmesi, Pyongyang yönetiminden "düşmanlarına gözdağı" olarak yorumlandı.

Kuzey Kore tatbikata sert tepki göstermişti

Kuzey Kore Savunma Bakanı Kim Song-gi, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada bölgede gerçekleştirilen "Freedom Edge" tatbikatına sert tepki göstererek, "ABD ve müttefikleri ülkemizi yeni bir askeri çatışmaya sürükleyecek provokasyonlarda bulunmaya kalkışırsa, Kuzey Kore gücüne dayanan sert ve misilleme niteliğinde tedbirler alacaktır" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Genelkurmay Başkanlığı, Güney Kore, Kuzey Kore, Güvenlik, 3. Sayfa, Japonya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlattığını açıkladı - Son Dakika

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