Güney Kore, Kuzey Kore'nin Tanımlanamayan Füze Ateşlemesini Duyurdu - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Tanımlanamayan Füze Ateşlemesini Duyurdu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine doğru tanımlanamayan bir füze ateşlediğini duyurdu. Kuzey Kore'nin yeni bir uydu gönderme planı yapması üzerine harekete geçtiği belirtildi. Füzenin detayları hakkında bilgi verilmediği gibi Japonya hükümeti de uçaklara dikkatli olma çağrısı yaptı. Kuzey Kore daha önce de casus uydu göndermişti ve yeni uydular gönderme hedefi bulunuyor.

27.05.2024 17:53
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Güney Kore ordusu, 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yörüngeye uydu göndereceğini açıklayan Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine doğru tanımlanamayan bir füze ateşlediğini duyurdu.

Yörüngeye yeni uydu göndereceğini açıklayan Kuzey Kore harekete geçti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saat ile 22.46'da Sarı Deniz istikametine doğru tanımlanamayan bir füze ateşlediği bildirildi. Füzenin fırlatıldığı yer ile menzili ve ulaştığı irtifa gibi detaylara ise yer verilmedi.

Japonya hükümeti de denemeyi doğrularken, Japonya Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı bölgede seyreden uçaklara bilgi vererek dikkatli olma çağrısında bulundu.

Kuzey Kore uyarı yapmıştı

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) bildirim yapan Kuzey Kore, 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında uydu fırlatma girişiminde bulunacağını açıklamıştı. Kuzey Kore, Sarı Deniz ve Filipinler'in doğusundaki Pasifik Okyanusu açıklarına uyduyu taşıyan roketin ya da roket parçalarının düşebileceği konusunda uyarırken, JCG bölgede seyreden gemilere dikkatli olma çağrısında bulunmuştu.

Yörüngeye casus uydu göndermişti

Kuzey Kore geçtiğimiz yılın mayıs ve ağustos aylarında yapılan 2 başarısız fırlatma girişimi sonrasında kasım ayında Malligyong-1 adlı casus uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdiğini açıklamıştı. Pyongyang yönetimi 2024 yılında da yeni uyduları yörüngeye göndermeyi hedeflediğini duyurmuştu. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güney Kore, Kuzey Kore'nin Tanımlanamayan Füze Ateşlemesini Duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore'nin Tanımlanamayan Füze Ateşlemesini Duyurdu - Son Dakika
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