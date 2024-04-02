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Güney Sudan'da silahlı baskında 12 kişi öldü, 15 çocuk kayboldu - Son Dakika
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Güney Sudan'da silahlı baskında 12 kişi öldü, 15 çocuk kayboldu

Güney Sudan'ın doğusunda bulunan Pochalla bölgesine bağlı Ajwara köyünde Murle etnik grubu üyeleri tarafından düzenlenen silahlı baskında 12 kişi hayatını kaybetti, 15 çocuk ise kayboldu. Saldırıda kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 10 kişi yaralandı. Baskın sırasında evler kundaklandı ve en az 30 büyükbaş hayvan çalındı. Anyuak ve Murle etnik grupları arasında çeşitli nedenlerle şiddet olayları yaşanmaktadır.

02.04.2024 15:26  Güncelleme: 15:31
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Güney Sudan'ın doğusunda bir grup tarafından düzenlenen silahlı baskında 12 kişinin öldürüldüğü, 15 çocuğun ise kaybolduğu belirtildi.

Güney Sudan'da şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Pochalla bölgesine bağlı Ajwara köyüne Murle etnik grubu üyesi silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi. Komiser yardımcısı Owety Olung yaptığı açıklamada, saldırıda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığını söyledi. Bazı çocukların kaybolduğunu belirten Olung, "Şu anda 15 çocuk hala kayıp. Saldırganlarla mı yoksa ormanlık alanda mı olduklarını bilmiyoruz" dedi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında çok sayıda evin de kundaklandığı ve en az 30 büyük baş hayvanın çalındığı ifade edildi.

Pochalla bölgesinde yaşayan Anyuak etnik grubu ile komşu Boma bölgesindeki Murle etnik grubu arasında çeşitli nedenlerle şiddet olayları yaşanıyor.

Geçtiğimiz ay Pibor'da meydana gelen silahlı grup tarafından düzenlenen saldırıda 15 kişi öldürülmüştü. - JUBA

Kaynak: İHA

Güney Sudan, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güney Sudan'da silahlı baskında 12 kişi öldü, 15 çocuk kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Sudan'da silahlı baskında 12 kişi öldü, 15 çocuk kayboldu - Son Dakika
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