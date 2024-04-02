Güney Sudan'da silahlı baskında 12 kişi öldü, 15 çocuk kayboldu

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Güney Sudan'ın doğusunda bir grup tarafından düzenlenen silahlı baskında 12 kişinin öldürüldüğü, 15 çocuğun ise kaybolduğu belirtildi.

Güney Sudan'da şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Pochalla bölgesine bağlı Ajwara köyüne Murle etnik grubu üyesi silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi. Komiser yardımcısı Owety Olung yaptığı açıklamada, saldırıda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığını söyledi. Bazı çocukların kaybolduğunu belirten Olung, "Şu anda 15 çocuk hala kayıp. Saldırganlarla mı yoksa ormanlık alanda mı olduklarını bilmiyoruz" dedi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında çok sayıda evin de kundaklandığı ve en az 30 büyük baş hayvanın çalındığı ifade edildi.

Pochalla bölgesinde yaşayan Anyuak etnik grubu ile komşu Boma bölgesindeki Murle etnik grubu arasında çeşitli nedenlerle şiddet olayları yaşanıyor.

Geçtiğimiz ay Pibor'da meydana gelen silahlı grup tarafından düzenlenen saldırıda 15 kişi öldürülmüştü. - JUBA