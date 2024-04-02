Güney Sudan'da silahlı baskında 12 kişi öldü, 15 çocuk kayboldu

Güney Sudan'ın doğusunda bir grup tarafından düzenlenen silahlı baskında 12 kişinin öldürüldüğü, 15 çocuğun ise kaybolduğu belirtildi.
Güney Sudan'da şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Pochalla bölgesine bağlı Ajwara köyüne Murle etnik grubu üyesi silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi. Komiser yardımcısı Owety Olung yaptığı açıklamada, saldırıda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığını söyledi. Bazı çocukların kaybolduğunu belirten Olung, "Şu anda 15 çocuk hala kayıp. Saldırganlarla mı yoksa ormanlık alanda mı olduklarını bilmiyoruz" dedi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında çok sayıda evin de kundaklandığı ve en az 30 büyük baş hayvanın çalındığı ifade edildi.
Pochalla bölgesinde yaşayan Anyuak etnik grubu ile komşu Boma bölgesindeki Murle etnik grubu arasında çeşitli nedenlerle şiddet olayları yaşanıyor.
Geçtiğimiz ay Pibor'da meydana gelen silahlı grup tarafından düzenlenen saldırıda 15 kişi öldürülmüştü. - JUBA
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Batman Valisi Ekrem Canalp, düzenlediği basın açıklamasında Mart ayında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Canalp, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen operasyon sayılarını paylaşırken, asayiş olaylarında yaşanan azalışı da vurguladı. Ayrıca, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında da bilgiler verdi.
İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. Yangında 7'si ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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