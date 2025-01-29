Güney Sudan\'da yolcu uçağı düştü! 18 kişi öldü

3.Sayfa

Esra Erol, Müge Anlı\'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya\'dan ilk hamle

Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

ABD\'de F-35 savaş uçağı düştü! O anlar kamerada

Güney Sudan'da küçük bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda 18 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan'ın kuzeyindeki Unity eyaletinde bir petrol sahasından havalanan 21 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Kazada 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.