Güngören'de Balkon Çöktü - Son Dakika
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Güngören'de Balkon Çöktü

Güngören\'de Balkon Çöktü
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İstanbul Güngören'de bir bina balkonunun çökmesi sonucu bina boşaltıldı, güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Güngören'de 5 katlı binanın birinci katındaki balkon, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltılırken ekipler tarafından binanın çevresi bariyerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Güngören Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 5 katlı binanın birinci katındaki balkonda bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Binanın çevresi ekipler tarafından bariyerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

Konu ile ilgili konuşan Tayfun Kurt, "Bildiğim kadarıyla apartmanın balkonu çökmüş. Ama neden kaynaklandığı hakkında bilgimiz yok. Geldiğimizde o esnada binada hala oturanlar vardı. Sonrasında zaten ilgili ekiplere haber verildi. Polis, etrafı kapattı. Oturanları çıkarttı. Şimdi de önlem alıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de Balkon Çöktü - Son Dakika

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