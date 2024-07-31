Güngören'de duvarlarında derin yarıklar oluşan bina tahliye edildi - Son Dakika
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Güngören'de duvarlarında derin yarıklar oluşan bina tahliye edildi

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Güngören'de iddiaya göre 5 katlı bir binada bitişiğinde bulunan inşaat çalışmasından dolayı derin yarıklar oluştu. Zabıta ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edilen bina mühürlendi.

31.07.2024 17:00  Güncelleme: 17:11
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Güngören'de duvarlarında derin yarıklar oluşan bina tahliye edildi

İSTANBUL - Güngören'de iddiaya göre 5 katlı bir binada bitişiğinde bulunan inşaat çalışmasından dolayı derin yarıklar oluştu. Zabıta ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edilen bina mühürlendi.

Güngören'de Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Sırpsındığı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın duvarlarında sabah 07.30 sıralarında çatlaklar oluştu. Çatlaklara, bitişikte bulunan inşaat çalışmasının sebep olduğu iddia edildi. Camlarında çatlaması ve evlerdeki yarıkların seslerini duyan apartman sakinleri kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından bina tahliye edilerek mühürlendi. Bina sakinleri ise önemli eşyalarını alarak bahçeye çıktı. Bazı vatandaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri olmayanlar ise Güngören Belediyesinin geçici olarak konaklamaları için sağladığı noktalarda ikamet edebilecek. Güngören Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelere göre çatlamanın binanın temelinde yaşanan bir sorun nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Mağdır olduğunu dile getiren bina sakini Dilek Eroğlu, "Sabah yedi yedi buçuk civarı gürültü geldi ve camlar dökülmeye başladı. O sırada apartmandakiler de dışarı çıktı. Evde bayağı çatlak var. 3 aydır kapılar kapanmıyordu. Eşyalarımızı dışarı çıkardık. Mağdur olduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Şuan gidecek yerimiz yok" dedi.

Kaynak: İHA

Zabıta, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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