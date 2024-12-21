Güngören\'de Otomobil Giyim Mağazasına Daldı

3.Sayfa

Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, cadde üzerindeki giyim mağazasına daldı. Olayda yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Güngören General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 AK 0072 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasına daldı. İş yerindeki vitrin camlarının kırılma sesini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar şoka uğrayan araç sahibinin korkup titrediğini görüp, onu araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, mağazada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, kaza yapan araç da çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL