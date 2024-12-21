Güngören'de Otomobil Giyim Mağazasına Daldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güngören'de Otomobil Giyim Mağazasına Daldı

Güngören\'de Otomobil Giyim Mağazasına Daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, giyim mağazasına çarptı. Yaralanan yok, maddi hasar büyük.

21.12.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, cadde üzerindeki giyim mağazasına daldı. Olayda yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Güngören General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 AK 0072 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasına daldı. İş yerindeki vitrin camlarının kırılma sesini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar şoka uğrayan araç sahibinin korkup titrediğini görüp, onu araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, mağazada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, kaza yapan araç da çekici yardımı ile kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Ekonomi, 3-sayfa, trafik, Emlak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de Otomobil Giyim Mağazasına Daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
17:09 Davutoğlu’nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti’ye mi geçiyorlar Davutoğlu'nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti'ye mi geçiyorlar?
16:41 Fenerbahçe, Galatasaray’ın radarında olan Dybala için devreye girdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın radarında olan Dybala için devreye girdi
16:34 Inter’e Hakan’dan sonra bir Türk daha Inter'e Hakan'dan sonra bir Türk daha
16:26 Antalya’da günlüğü dudak uçuklatan rakama ’plajkondu’ Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'
16:07 Kocaelispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti
16:06 Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü
15:56 Mısır’da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu Mısır'da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu
15:50 Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 14:50:08. #1.12#
SON DAKİKA: Güngören'de Otomobil Giyim Mağazasına Daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.