Güngören'de otomobil kaldırıma çıktı, 1'i ağır 4 yaralı var, sürücü gözaltında - Son Dakika
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Güngören'de otomobil kaldırıma çıktı, 1'i ağır 4 yaralı var, sürücü gözaltında

Güngören\'de otomobil kaldırıma çıktı, 1\'i ağır 4 yaralı var, sürücü gözaltında
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Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Güngören'de meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aile yakınlarından sürücüye tepki

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı yakınlarından birisi gözaltına alınan sürücüye tepki gösterdi. Olay anını anlatan Ekrem Şık, "Pat diye bir ses geldi. Bir baktım araba tersine döndü, burada kim varsa ezdi geçti. Araç önce bariyerlerin önündeki adama çarptı. Yaralılar yerde yatıyordu. Sürücü polis ekiplerine teslim oldu. Allah şifalar versin" dedi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de otomobil kaldırıma çıktı, 1'i ağır 4 yaralı var, sürücü gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güngören'de otomobil kaldırıma çıktı, 1'i ağır 4 yaralı var, sürücü gözaltında - Son Dakika
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