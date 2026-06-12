Güngören'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güngören'de Uyuşturucu Operasyonu

Güngören\'de Uyuşturucu Operasyonu
12.06.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Güngören'de düzenlenen operasyonda 247 bin 500 sentetik hap ve makineler ele geçirildi.

İstanbul Güngören'de düzenlenen operasyonda 247 bin 500 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu üretiminde kullanılan hammadde, çeşitli materyaller ve makineler ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Güngören'de 20 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 247 bin 500 adet sentetik ecza hap ile üretimde kullanılan hammadde, çeşitli materyaller ve makineler ele geçirildi. Çalışmaların devamında belirlenen adreslere 12 Haziran'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Servet Ulusu Servet Ulusu:
    vay be 247 bin hap! çok fena iş yani ne kadar hızlı ürettikleri vallahi şaşırıyorum! bu kadar üretim yapıp da nasıl saklanıyoruz diye merak ettim! eline sağlık operasyonu yapanlara tebrik olsun! 0 0 Yanıtla
  • Demet Kara Demet Kara:
    ya bu insanlar neden böyle şeyler yapıyo ?? 9 kişi yakalanmış ama başkaları hala devam ediyo tabii ?? ne zaman adalet yerini bulacak bilmiyorum çok adaletsizlik var ve bunu görmek de çok acılı ???? 0 0 Yanıtla
  • Kamil Çınar Kamil Çınar:
    247 bin hapı yakalasalar da sokakta yine bulunuyo sonuçta ne değişti ki böyle operasyonlardan sonra da aynı durum devam ediyo. iyi güzel ama asıl önemli olan bu işleri kökünden bitirmek değil mi onu görmek isterdim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:57:48. #7.13#
SON DAKİKA: Güngören'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.