İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Gündüz saatlerinde çekilen görüntülerde, iki şahsın yolda yürüyen vatandaşların önünü keserek zorla para aldığı görüldü.
Sokak ortasında kaydedilen bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, "Burası Meksika değil, İstanbul" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Paylaşımlar altına yüzlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek söz konusu şahısların tespit edilip haklarında yasal işlem yapılması çağrısında bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (14)