Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz - Son Dakika
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Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

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Diyarbakır'da, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili dava dosyasına yeni bir delil eklendi. Aile bireylerinin, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu tarihten bir gün önce toplantıda çekilen görüntüleri dava dosyasına girdi. Söz konusu görüntülerden deşifre edilen bazı cümlelerde 15 yaşında bir çocuğun sorgulandığı ve çocuğa "Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Bunu söylersen biz seni koruruz" dediği öğrenildi.

27.11.2024 18:51
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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

AİLE BİREYLERİNİN TOPLANTISI

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı. Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi. Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.

KÜRTÇE KONUŞMALAR DEŞİFRE EDİLDİ

Tele1'de yer alan habere göre; Söz konusu görüntülerde aile meclisinin Enes'in arkadaşını sorguladığı görülüyor. Konuşmalarda 15 yaşlarındaki bir çocuğun sorgulandığı anlaşılıyor. Görüntülerde bulunan kişiler ise şu şekilde, Arif Güran, Baran Güran, Erhan Güran, Ali Rıza Güran.

Görüntülerdeki Kürtçe konuşmalardan bazılarının deşifresi ise şöyle: edilen sözler var.

"Enes o gün ne yapıyordu, evde yanında kim vardı? Bir kız mı getirmişti, kadın mı vardı? Ne oldu, o gün ne gördün bize baştan sona anlat. Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Bunu söylersen biz seni koruruz."

Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Dünya, Eylül, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cruel Runeblue:
    Katil abisi enes tum aile onu koruyor erkege cok onem verir bu haysiyetsizler.. Olayi gariban nevzata yikmaya calisiyolar. sakladigi icin tabiki cezasini ceksin ama katil nevzat degil abisi enes net 70 4 Yanıtla
  • M.A. F:
    Aslında her şey biliniyor, yavaş yavaş medyaya sunuyorlar alıştıra alıştıra suçlu abi diyecekler. Bakın burda bu olmuş şu olmuş muş muş… 25 0 Yanıtla
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