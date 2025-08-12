Gurbetçi Sürücü Direğe Çarptı

Karaman'da gurbetçi kadın sürücü otomobiliyle seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca refüjdeki aydınlatma direğini devirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hollanda'dan memleketi Karaman'da geldiği öğrenilen gurbetçi S.E., 48 AK 424 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken bir anda önüne kedi çıktı. Kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü otomobilin kontrolünü kaybederken, kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği karşı şerit üzerine devrilerek yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Elektrik arıza ekiplerinin aydınlatma direğine yaptığı işlemin ardından devrilen direk vinçle yoldan kaldırılırken, kazaya karışan araç çekiciyle yoldan çekildi. Devrilen direğin kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN