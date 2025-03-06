Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük kapısında yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde yapılan aramada 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürbulak Gümrük Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği denetimlerde, şüpheli davranışlar sergileyen yabancı uyruklu kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramasında 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayın ardından, şüpheli şahıs gözaltına alındı ve yasal işlemler başlatıldı. - AĞRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Gürbulak Gümrükte Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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