Gürbulak'ta Esrar Yakalandı

26.02.2026 20:44
Doğubayazıt'taki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, tırda 51 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan maydanoz ve dereotu yüklü bir tırda 51 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gümrük Muhafaza ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Gümrük Sahası'nda İran'dan ülkeye giriş yapan maydanoz ve dereotu yüklü tırda arama yapıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde 12 paket içerisinde toplam 51 kilo 520 gram esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, konuya ilişkin olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

