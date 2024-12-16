Gürcistan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 12 Ölü - Son Dakika
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Gürcistan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 12 Ölü

Gudauri kayak merkezinde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

16.12.2024 13:49
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Gürcistan'da bir kayak merkezinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 12 kişinin cansız bedeni bulundu.

Gürcistan'ın en büyük kayak merkezi Gudauri'de 1'i Gürcistan vatandaşı 12 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan polisi, 12 kişinin cansız bedenine Gudauri'deki bir restoranın üst katındaki uyku alanında Cumartesi günü ulaşıldığını kaydetti. Polis, ilk belirlemelere göre cansız bedenlerde herhangi bir şiddet belirtisinin olmadığını ve olayın kaza gibi göründüğünü söyledi. Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatılırken cansız bedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Yetkililer ise binada Cuma günü yaşanan elektrik kesintisinin ardından akaryakıtla çalışan bir jeneratörün devreye sokulduğunu bildirdi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in 120 kilometre kuzeyinde bulunan Gudauri, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekliği ile ülkenin en büyük kayak merkezi olarak biliniyor. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gürcistan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 12 Ölü - Son Dakika

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