Gürcistan'da rayların yakınında fotoğraf çeken genç kıza yüksek hızlı tren çarptı - Son Dakika
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Gürcistan'da rayların yakınında fotoğraf çeken genç kıza yüksek hızlı tren çarptı

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Gürcistan'da Nini Lomidze, tren raylarında fotoğraf çekilirken yüksek hızlı trene çarptı. Makinist uyarı yapmasına rağmen poz vermeye devam eden kadın, trenin çarpmasıyla yere fırladı. Kazadan sağ kurtulan Lomidze, ''İyiyim, kazaydı. Rayların kullanıldığını bilmiyordum. Treni fark ettiğimde geçti,'' dedi. Olay, raylarda fotoğraf çekmenin tehlikelerini hatırlattı.

10.09.2024 14:20  Güncelleme: 14:32
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Gürcistan'ın Tiflis şehri yakınlarında, Nini Lomidze adlı bir kadının fotoğraf çekilirken kendisine yüksek hızlı trenin çarptığı ankameralara yansıdı.

Görüntülerde, kırmızı elbiseli Lomidze'nin fotoğraf çekilmek için tren raylarına yaklaştığı görülüyor. Tren makinisti, kadını uyarmak için korna çalıyor, ancak Lomidze saçını ve kıyafetini düzeltmeye devam ediyor.

Tren yaklaşırken Lomidze poz veriyor. Birkaç saniye içinde tren ona çarpıyor ve kadını yere fırlatıyor. Arkadaşlarının şok içinde çığlık attığı duyuluyor.

Kazadan sonra Lomidze, "İyiyim, bu sadece bir kazaydı. Rayların kullanımda olduğunu bilmiyordum. Trenin geldiğini fark ettiğimde çok geçti," dedi.

Bu olay, geçen Haziran ayında Meksika'da yaşanan benzer bir trajedinin ardından geldi. Orada, 29 yaşındaki bir anne, selfie çekmek için raylara çok yaklaşınca bir buharlı tren tarafından öldürülmüştü.

Bu tür olaylar, tren rayları çevresinde fotoğraf çekmenin tehlikelerini acı bir şekilde hatırlatıyor.

Gürcistan'da rayların yakınında fotoğraf çeken genç kıza yüksek hızlı tren çarptı
Gürcistan'da rayların yakınında fotoğraf çeken genç kıza yüksek hızlı tren çarptı
Gürcistan\'da rayların yakınında fotoğraf çeken genç kıza yüksek hızlı tren çarptı

Gürcistan, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gürcistan'da rayların yakınında fotoğraf çeken genç kıza yüksek hızlı tren çarptı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Mustafa Naz: instagram tiktok yasaklansin.insanoglu etkilesim yapacam para kazancam diye kafayi yedi 45 2 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: kaldı 8 canı 25 2 Yanıtla
  • Engin Kurban: Sosyal medyada beğeni almak için her saçmalığı mantıklı sanan biridir 17 3 Yanıtla
  • Erkut Köse: Hem trenin geldiğini görüyorsun hem tren sana korna çalıyor birde trene bakıp poz verme hazırlığına geçiyorsun sonra rayların kullanıldığını bilmiyorum diyorsun sen iyiyim demişsin ama bence hiç iyi değilsin 16 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir: Tren'de hasar var mı?Trene yazık!.. 15 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Raylarda foto nedir himen mi oluyo öyle kişi 7 1 Yanıtla
  • Bilen bilir: tokat gibi cevap olmuş hakkıdır 7 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Gürcistan'da rayların yakınında fotoğraf çeken genç kıza yüksek hızlı tren çarptı - Son Dakika
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