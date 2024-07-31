"Gürz-3" operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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"Gürz-3" operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalı ve Mardin'in Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Gürz-3" operasyonlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

31.07.2024 22:41
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"Gürz-3" operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalı ve Mardin'in Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Gürz-3" operasyonlarında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu J- SİHA, ATAK taarruz helikopterlerinin desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin'in Nusaybin kırsalında 1 olmak üzere 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Gürz-3' operasyonlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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