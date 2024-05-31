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Güvercin beslerken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

İSTANBUL - Küçükçekmece'de boş arazide güvercin beslerken kurşun yağmuruna tutulan İsmail Geleç hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs boş arazi de güvercin besleyen İsmail Geleç'e ateş etmişti. Defalarca ateş eden şüpheliler, geldikleri araca geri binerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Yaralanan Geleç, tedavi edilmek için hastaneye kaldırılmıştı. Geleç hastande yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.