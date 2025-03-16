Güvercin Dolabı Tartışması Kanlı Bitti

Adana'da sattığı güvercin dolabının parasını alamayınca kuzenini öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Y. (29), bir hafta önce kuzeni Yakup Y.'ye (27) sattığı güvercin dolabının ücretini alamayınca ikili arasında husumet başladı. Sosyal medya üzerinden küfürleştiği öne sürülen kuzenlerden İbrahim Y., kahvaltı için gittiği ablasının evinden çıkan Yakup Y.'ye sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Yakup Y., kanlar içinde eve sığındı. Şüpheli İbrahim Y. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yakup Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Y.'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisi İbrahim Y., bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. İbrahim Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. - ADANA