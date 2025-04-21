Güvercin Kavgası: Bir Çocuk Bıçaklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iddiaya göre güvercin yüzünden iki çocuk arasında çıkan kavgada bir çocuk göğsünden bıçakla yaralanırken, diğeri de gözaltına alındı.

Olay, Acarlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. (17) ile H.Ü. (16) arasında iddiaya göre güvercin nedeniyle kavga çıktı. Önce sözlü olarak başlayan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. H.Ü., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.'yi göğsünden yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ö.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi H.Ü. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN