-Hababam Sınıfı'nın "Bacaksız" lakaplı öğrencisi Tuncay Akça evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşi sabah kalktığında Tuncay Akça'nın yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Akça'nın evine gelen sağlık ekipleri oyuncunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Tuncay Akça'nın cenazesi ikindi namazını müteakip Üsküdar Şakir'in Camii'nde kılınacak. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız' lakaplı öğrencisi Tuncay Akça hayatını kaybetti - Son Dakika
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