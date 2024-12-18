Habur'da 11 Kınalı Keklik Ele Geçirildi - Son Dakika
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Habur'da 11 Kınalı Keklik Ele Geçirildi

Yasadışı yolla getirilen 11 kınalı keklik için 4 şüpheliye 89 bin 261 TL ceza kesildi.

18.12.2024 20:11
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Habur Sınır Kapısı'nda 11 kınalı keklik yakalandı: 4 şüpheliye 89 bin 261 TL para cezası kesildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'nda 4 şüpheli yasadışı yollar ile ülkeye getirmeye çalıştığı 11 kınalı keklik ele geçirildi. Şüpheli şahıslara 89 bin 261 TL idari para cezası verildi.

Türkiye- Irak sınır hattında bulunan Habur Sınır Kapısı'nda ülkeye yasa dışı yollar ile getirilmeye çalışılan 11 kınalı keklik (alectoris chukar) Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati ile ele geçirildi. Araç içerisine saklanmış olan kınalı keklikler, şahısların şüpheli hareketleri muhafaza ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Aracı detaylı bir şekilde arayan ekipler, kınalı keklikleri ele geçirdi. Olayın Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verilmesi ile birlikte, G.S, M.T, F.G, Ş.İ.'ye 89 bin 261 TL idari para cezası kesildi.

DKMP ekipleri tarafından koruma altına alınarak beslenmeleri ve tedavileri yapıldıktan sonra 5 kınalı keklik doğaya salınımı gerçekleştirildi. 6 kınalı keklik ise Gaziantep Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Habur'da 11 Kınalı Keklik Ele Geçirildi - Son Dakika

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