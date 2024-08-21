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Haçovit Yaylası'nda yangın: 3 ölü

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinin Haçovit Yaylası'nda bugün sabah saatlerinde bir yayla evinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit Yaylası'nda sabah saatlerinde yaşandı. Arif Altuntaş'a ait yayla evinde sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre Arif Altuntaş, Gülizar Altuntaş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişi yanarak öldü. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.