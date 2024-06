3.Sayfa

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk havaya böyle uçtu

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karşıdan karşıya bisikletiyle geçmek isteyen çocuğa hafif ticari araç çarptı. Kazada çocuğun bisikletiyle birlikte havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçe merkezinde meydana geldi. Cadde üzerine bulunan orta refüjden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Kazada çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğa aracın çarptığı ve bisikletiyle havaya uçtuğu anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.