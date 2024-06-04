Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk havaya böyle uçtu - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk havaya böyle uçtu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir çocuk, bisikletiyle karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu havaya uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda çocuğun hafif şekilde yaralandığı görüldü. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

04.06.2024 09:24
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Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk havaya böyle uçtu

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karşıdan karşıya bisikletiyle geçmek isteyen çocuğa hafif ticari araç çarptı. Kazada çocuğun bisikletiyle birlikte havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçe merkezinde meydana geldi. Cadde üzerine bulunan orta refüjden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Kazada çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğa aracın çarptığı ve bisikletiyle havaya uçtuğu anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk havaya böyle uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk havaya böyle uçtu - Son Dakika
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