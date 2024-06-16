Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Isparta-Antalya karayolunda meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

16.06.2024 16:28
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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

BURDUR - Isparta- Antalya karayolunda hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken hafif ticari araçtaki 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesi, Aşağıyumrutaş köyü, Isparta- Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan Karademiridaresindeki 07 BMJ 570 plakalı motosiklet karşı istikametten gelen Barış A.idaresindeki 67 ADB 517 plakalı hafif ticari araç ile çarpışarak şarampole savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Ramazan Karademir ve yolcu koltuğunda oturan Abdülkadir Bekçioğulları'nın hayatını kaybettiğini belirlerken hafif ticari araç sürücüsü Barış A. ve yolcu koltuğunda oturan Seda Ç.olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Ramazan Karademir ve Abdülkadir Bekçioğulları'nın cenazeleri ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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