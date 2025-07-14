Ankara'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mamak Şehitler Caddesi 950'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari bir araç sola dönmek isterken, karşı yoldan gelen 06 EMP 309 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Cüneyt A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan Cüneyt A. hastaneye kaldırıldı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA