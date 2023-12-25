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Hafif ticari araç kamyonete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç kamyonete çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç, önündeki kamyonete çarptı; 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, özel bir hastaneye kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hafif ticari araç kamyonete çarptı: 1 yaralı
25.12.2023 - 23:15,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç, önündeki kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu Hamzabey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir eden Hüseyin S. (35) yönetimindeki 16 ARY 140 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Ömer G. (29) yönetimindeki 16 NRE 36 plakalı kamyonete çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, özel araçla İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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