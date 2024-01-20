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Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
20.01.2024 - 20:31,  Güncelleme: 20:33
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Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.30 sıralarında, Yeşilyurt ilçesi Bentbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.E.D. yönetimindeki 44 KT 547 plakalı hafif ticari araç ile A.E.K. idaresindeki 44 FF 698 plakalı bir başka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Yeşilyurt, Malatya, Malatya, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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