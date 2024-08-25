Hafif ticari araçta kaçak göçmenler yakalandı - Son Dakika
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Hafif ticari araçta kaçak göçmenler yakalandı

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Edirne'de bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan hafif ticari aracın arka koltuğunun altına saklanarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

25.08.2024 17:18
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Hafif ticari aracın arka koltuğundan 2 kaçak göçmen çıktı

Avrupa'ya kaçmak için canları pahasına koltuğun altına girdiler

EDİRNE - Edirne'de bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan hafif ticari aracın arka koltuğunun altına yapılan özel bölmede saklanarak Yunanistan'a geçmeye çalışan bir Filistin uyruklu kadın ile bir Suriye uyruklu erkek olmak üzere toplam 2 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Avrupa'ya daha iyi bir hayat yaşamak hayaliyle yasadışı yolarla geçmeye çalışan düzensiz kaçak göçmenlerin taktikleri akıllara adeta durgunluk getiriyor. Edirne'den Yunanistan'a kaçamaya çalışan 2 kaçak göçmen hafif ticari bir aracın arka koltuğunun altından çıktı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne Gümrük Müdürlüğüne bağlı Pazarkule gümrük Kaçak İstihbarat Kısım Amirliği ile birlikte şüphe üzerine hafif ticari bir araçta arama yapıldı.

Yurtdışına çıkış yapmak üzere Pazarkule sınır kapısına giden hafif ticari aracın arka koltuğunun altına özel bölme yapılarak gizlenmiş vaziyette 1 Suriye uyruklu erkek ile 1 Filistin uyruklu kadın düzensiz kaçak göçmen tespit edildi. Araç sürücüsü S.K. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Göçmen kaçakçısı S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yabancı uyruklu 2 düzensiz kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hafif ticari araçta kaçak göçmenler yakalandı
Kaynak: İHA

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