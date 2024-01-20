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Hafriyat kamyonu istinat duvarında askıda kaldı - Son Dakika
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Hafriyat kamyonu istinat duvarında askıda kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak bir binanın istinat duvarına çarptı. Kamyon, şans eseri bahçeye düşmeden askıda kaldı ve kazada yaralanan olmadı. Kazanın kaygan zemin sebebiyle meydana geldiği değerlendirilirken, kamyonun kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hafriyat kamyonu istinat duvarında askıda kaldı
20.01.2024 - 20:45,
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Hafriyat kamyonu istinat duvarında askıda kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir binanın istinat duvarında askıda kaldı. Kamyon binanın bahçesine şans eseri düşmeden dururken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Akgüneş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın temel kazı çalışmasından hareket eden F.B. idaresindeki 41 FJ 415 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak 5 katlı binanın istinat duvarına çarptı. İstinat duvarının üzerinde askıda kalan hafriyat kamyonu, binanın bahçesine düşmeden şans eseri durdu. Sürücü F.B. ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Kazanın kaygan zemin sebebiyle meydana geldiği değerlendirilirken, hafriyat kamyonunu bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hafriyat kamyonu istinat duvarında askıda kaldı - Son Dakika


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