Hatay'da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu zeytin bahçesine uçtu.
Kaza, Antakya - Altınözü yolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde yaşandı. Çakıl yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak zeytin bahçesine uçtu. Sürücüsünün hafif yaralandığı kazada kamyondaki çakıllar bahçeye devrildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
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