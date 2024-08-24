Hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika
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Hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kamerada

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Hatay'da yola dökülen sıvının etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

24.08.2024 09:30
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Hafriyat kamyonun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kamerada

HATAY - Hatay'da yola dökülen sıvının etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada; Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan üst geçitten 31 ADG 545 plakalı hafriyat kamyonu çevre yoluna uçmuştu. Yaklaşık 5 metrelik duvardan uçan kamyonun sürücüsü yaralanmıştı. Kaza anına ait görüntüler kameraya yansıdı. Görüntülerde; yola dökülen sıvıdan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun üst geçitten uçtuğu görüldü.

Hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kamerada - Son Dakika
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