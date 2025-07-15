HAK-İŞ\'ten 15 Temmuz Şehitliği\'ne ziyaret

HAK-İŞ Konfederasyonu 15 Temmuz sebebiyle Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Milli Birlik Günü sebebiyle Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette bir konuşma gerçekleştiren Arslan, "Daha bu hafta bu hain örgütün Türkiye genelindeki yapılanmaları ve organizasyonları ortaya çıkarılmış. Yeni bir kısım tutuklamalar, gözetim altına almalar ortaya çıkmıştır. Bu örgüt hala ayakta. Bu örgütün varlığından haberdar olmalıyız ve ona göre de hepimiz, milletimiz, evlatlarımız, gençlerimiz, çocuklarımızı bu hain örgütün eline teslim etmemeliyiz" dedi.

"Şehit ve gazilerimizin hatıralarını yere düşürmeyeceğiz"

Gidilen her yerde şehit yakınlarının ve gazilerin sık sık ziyaret edilmesi gerektiğini söyleyen Arslan, "Sadece bugünlere sığdırmadan onların acılarını hafifletmek, onlara gerçekten devletimizin, milletimizin gösterdiği teveccühü biliyoruz. Daha fazlasını hak ediyorlar. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Hem devletimiz olarak hem de bizler olarak. Biz HAK-İŞ olarak şehitlerimize, gazilerimize sonuna kadar sahip çıkıp onların hatıralarını yere düşürmeyeceğiz" diye konuştu.

"Bu hainlere bir kez daha bu fırsatları vermeyelim"

FETÖ'nün dünyadaki en tehlikeli terör örgütü olduğunu kaydeden Arslan, "Biz burada milletimizi, devletimizi, ilgilileri bir kez daha uyarıyoruz. Daha dikkatli olalım. Bu hainlere bir kez daha bu fırsatları vermeyelim. Milletimizle yan yana, omuz omuza mücadele edelim. O nedenle başta 253 şehidimiz olmak üzere terörle mücadelede kaybettiğimiz tüm şehitlerimize; iş kazalarında, meslek hastalıklarında kaybettiğimiz bütün emekçi şehitlerimize; milletimizin yanında yer alıp yangınlarda ateş savaşı yaparken kaybettiğimiz yangın işçilerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA