Gülse Birsel'in Yalan Dünya dizisinden rol arkadaşı Hakan Meriçliler, Vural Çelik hakkında paylaştığı veda mesajıyla tepkilerin odağı olan Gülse Birsel hakkında konuştu. Meriçliler, Gülse Birsel için ''Bugün bir evim varsa onun sayesindedir. Haksızlığa uğramasına tahammül edemem'' dedi.
Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizisinde Kubilay karakterini canlandıran ünlü oyuncu Vural Çelik geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Vural Çelik'in cenaze törenine katılmayan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajıyla tepkileri üzerine çekmişti.
Gülse Birsel'in Yalan Dünya dizisinden rol arkadaşı Hakan Meriçliler, eleştirilerin hedefi olan Gülse Birsel hakkında konuştu. Snob Magazin'e konuşan Meriçliler, Gülse Birsel'e haksızlık edildiğini söyledi.
Hakan Meriçliler, Gülse Birsel için "Yalan Dünya'da 90 bölüm oynadım. Bence Gülse harika, çalışkan ve meslektaşlarına iyi davranan birisidir. Onun haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bugün bir evim varsa onun sayesindedir. Çünkü reklam film anlaşmasını bile kendisi yapmıştır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakan Meriçliler, Gülse Birsel'e Destek Verdi: 'Bugün Bir Evim Varsa Onun Sayesindedir' - Son Dakika
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