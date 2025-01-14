Açtığı yayınlarda Hazreti Muhammed'e ve Atatürk'ün annesine hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Açtığı yayınlarda Hazreti Muhammed'e ve Atatürk'ün annesine hakaret eden şahıs tutuklandı

Açtığı yayınlarda Hazreti Muhammed\'e ve Atatürk\'ün annesine hakaret eden şahıs tutuklandı

Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarda dine, Hazreti Muhammed'e ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a hakaretler edip, küfürler savuran yayıncı gözaltına alınarak tutuklandı.

14.01.2025 22:37
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Sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapan Kartal Bulut D. isimli bir yayıncının; dine, Hazreti Muhammed'e ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a yönelik hakaret ve küfürler yağdırdığı videolar tepki çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Durum üzerine harekete geçen Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kartal Bulut D. hakkında yakalama kararı çıkartılırken küfürbaz şahıs, adresine giden Güvenlik Şube Müdürlüğü güçleri tarafından gözaltına alındı.

"GİDİN ŞİKAYET EDİN"

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt verdiği de görülen Kartal Bulut D., emniyetteki ifadesinde yayın sıralarında alkol aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen küfürbaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Zübeyde Hanım, Sosyal Medya, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Açtığı yayınlarda Hazreti Muhammed'e ve Atatürk'ün annesine hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Taner Ozkaya:
    tam klasik CHP li .. 41 72 Yanıtla
    Atakan Ozen:
    siz susun bence, fetö'nun kucağından kalkıp pkk'nın Öcalan'ın kucağına oturdunuz. siz var ya en büyük omurgasizsiniz 17 10
    Necati Kaya:
    Sen keske yunan yenseydi diyen sapığın müridi değilmisin. 15 7
    Burak Kync:
    tabi canım her zaman :) 4 0
    Alparslan:
    CHP li ile ne alakası var a... s.... 0 0
  • Çelikk:
    Vatan Haini 80 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Kurtuluş savaşı sırasında Zübeyde Hanım Atatürk' telegraf çekip paramız bitti oğlum der. Salih Bozok Atatürk'e derki elimizdeki mevcut paradan gönderelim mi? Atatürk hayır der. O para milli mücadeleye ait. Daha sonra annesine telegraf gönderir. Şöyle der: Evdeki halıları ve kilimleri satın. (Anlayana) 47 18 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ermeni kökenli olabilir bu şahıs. 48 4 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    iyi olmuş.böyle ruh hastaları toplumun içinde gezmesi bile sakıncalı. 33 0 Yanıtla
  • jackal insomnia:
    bu adam gereken cezayı alır umarım 17 0 Yanıtla
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