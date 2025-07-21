Hakimin babasının restoranında polis darp edildi iddiası! Yanında ailesi de vardı - Son Dakika
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Hakimin babasının restoranında polis darp edildi iddiası! Yanında ailesi de vardı

21.07.2025 10:26
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Konya'da M.A.A isimli hakimin babasına ait işletmede çıkan tartışmada, iddiaya göre bir polis memuru ailesinin gözü önünde 10 kişi tarafından darp edildi. Hakimin kendisinin de olay yerinde olduğu tartışmada polis memuru ve kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Müderris Et Mangal ve Aile Çay Bahçesi adlı işletmede meydan gelen olayda, iddiaya göre çocuklarını oturdukları masadan kaldırılmasına kızan polis memuru M.T. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

POLİS MEMUR ONLARCA KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Tartışmaya oğlu hakim olan işletme sahibi A.A. da dahil olunca alevlenen tartışmada polis memuru M.T., eşi ve çocuklarının gözü önünde onlarca kişi tarafından darp edildiği öne sürüldü. Yaşanan arbede esnasında hakim A.A.'nın kız kardeşinin de merdivenlerden düşerek omuriliği kırdığı ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis memuru M.T. ve kavgaya karışanlar olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınırken gözaltı esnasında polisin yanındaki çocukların yaşadığı korku ve panik, sosyal medyada paylaşılan videoya yansıdı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Öte yandan bir görgü tanığı olay sırasında yaşananları Müderris Et Mangal'ın Google yorumları yazdı. Burhan Gül'ün paylaşımında, "Karşı kafede oturuyorduk çok kötü bir olaya şahit olduk. Tüm çalışanlar bir müşteriye saldırdı. 10 kişi bir kişiyi öldüresiye dövdüler ve yanlarındaki kadın ve çocuğu dinlemeden. Yazık günah bu ne biçim esnaflık. Buraya gelecek aileler ona göre kalabalık ve teçhizatlı gelsin" yazdı.

Hakimin babasının restoranında polis darp edildi iddiası! Yanında ailesi de vardı

KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Selçuklu ilçesinin Sille Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, iki grup arasında yaşanan kavgaya ilişkin, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda yer alan iddialar ve tepkiler üzerine açıklamaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"'KAMERA KAYITLARI KARARTILDI' İDDİALARI İNCELENİYOR"

Tarafların karşılıklı şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, deliller doğrultusunda taraflara, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri getirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma, mevcut delil durumu ve tarafların karşılıklı şikayetleri dikkate alınarak devam etmektedir. Olayın meydana geldiği iş yerindeki güvenlik kameralarının arızalı olduğu ve tamire gönderildiği yönündeki beyanlar, düzenlenen tutanakla kayıt altına alınmıştır. Olaya ilişkin kamera kayıtlarının araştırması halen devam etmektedir. Ancak, kamuoyunda yer alan 'kamera kayıtlarının kasıtlı olarak karartıldığı' yönündeki iddialar da ayrıca ayrıntılı biçimde incelenmekte ve soruşturma kapsamında değerlendirilmektedir. Soruşturma sürecinde, taraflardan bazılarının yaralanma iddialarına dair doktor raporları da dosyaya eklenmiş olup, adli tıp değerlendirmeleri sürmektedir. Hukuk Devleti ilkesi gereği olarak tüm kişiler kanun önünde eşittir. Gerek kolluk görevlileri gerekse yargı mensupları hakkında yürütülen işlemler, yasal düzenlemeler çerçevesinde ve görevli merciler tarafından ayrı usullere tabi olarak yürütülmektedir."

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakimin babasının restoranında polis darp edildi iddiası! Yanında ailesi de vardı - Son Dakika

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