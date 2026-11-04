Hakkari Berçelan'da ev terasında çıkan yangın 7 personelle söndürüldü - Son Dakika
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Hakkari Berçelan'da ev terasında çıkan yangın 7 personelle söndürüldü

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Hakkari Berçelan\'da ev terasında çıkan yangın 7 personelle söndürüldü
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Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir evin terasında çıkan yangın, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 7 personelle müdahalesiyle söndürüldü. Yangında teras katında maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde bir evin terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Berçelan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Kahraman'a ait evin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 7 personelle yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangın sonucu evin teras katında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari Berçelan'da ev terasında çıkan yangın 7 personelle söndürüldü - Son Dakika
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