Hakkari Berçelan\'da ev terasında çıkan yangın 7 personelle söndürüldü

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde bir evin terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Berçelan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Kahraman'a ait evin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 7 personelle yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangın sonucu evin teras katında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.