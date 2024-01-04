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Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağış sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiydi. Yaralılar ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
04.01.2024 - 20:54,
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Hakkari- Çukurca karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca karayolundaki Çöplük mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ADR 178 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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