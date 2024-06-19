Hakkari'de 10 yaşındaki çocuk şeker komasına girerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hakkari'de 10 yaşındaki çocuk şeker komasına girerek hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Berat Ölmez, Kurban Bayramı'nın 1. gününde şeker komasına girdi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Esenyurt Mahallesi Mezarlık TOKİ'de defnedildi.

19.06.2024 16:08
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayramın 1.nci gününde şeker komasına giren 10 yaşındaki Berat Ölmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Yüksekova'da yaşayan Muzaffer Ölmez isimli vatandaşın torunu 10 yaşındaki Berat Ölmez, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde şeker komasına girdi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Küçük çocuk Ölmez'in cenazesi, Esenyurt Mahallesine bağlı Mezarlık TOKİ'de toprağa verilirken, taziyenin Esendere Beldesindeki Yılmaz Mahallesi Camisinde kabul edildiği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de 10 yaşındaki çocuk şeker komasına girerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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