Hakkari'de 10 yaşındaki çocuk şeker komasına girerek hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayramın 1.nci gününde şeker komasına giren 10 yaşındaki Berat Ölmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Yüksekova'da yaşayan Muzaffer Ölmez isimli vatandaşın torunu 10 yaşındaki Berat Ölmez, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde şeker komasına girdi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Küçük çocuk Ölmez'in cenazesi, Esenyurt Mahallesine bağlı Mezarlık TOKİ'de toprağa verilirken, taziyenin Esendere Beldesindeki Yılmaz Mahallesi Camisinde kabul edildiği belirtildi. - HAKKARİ
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