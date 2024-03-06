Hakkari\'de 107 Aranan Şahıs Yakalandı

Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 107 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 05 Şubat-05 Mart 2024 tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda,
Hakkari genelinde çeşitli suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan toplam 107 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor" denildi. - HAKKARİ
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Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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