Hakkari\'de 58 kilo skunk maddesi ele geçirildi

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 100 paket halinde 58 kilo 900 gram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda; 100 parça halinde 58 bin 900 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldı. - HAKKARİ