Hakkari'de 58 kilo skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de 58 kilo skunk maddesi ele geçirildi

Hakkari\'de 58 kilo skunk maddesi ele geçirildi
04.06.2026 10:07
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Polis, Hakkari'de 58.900 gram skunk madde ile 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 100 paket halinde 58 kilo 900 gram skunk maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda; 100 parça halinde 58 bin 900 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 58 kilo skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de 58 kilo skunk maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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